Benidorm para ricos, el otro Benidorm

Benidorm, referente internacional y nacional del destino de vacaciones para la clase media trabajadora, despide de la temporada alta lanzando su oferta premium para visitantes de altísimo poder adquisitivo.

La ciudad que se vincula siempre al turismo masivo, y que hizo posible el derecho a las vacaciones en la playa de la clase obrera, por sus bajos precios, tiene también una oferta sólo apta para ricos. Es el #BenidormExclusivo, que promociona Visit Benidorm, la fundación público privada encargada de las campañas turísticas del municipio.

Leyre Bilbao, directora gerente de la fundación, detalla en qué consisten estos paquetes de viajes para pasar unos días de lujo en la ciudad: hoteles de cinco estrellas o cuatro Superior, alta gastronomía, servicios exclusivos, etc. Una oferta enfocada al lujo que no es nueva, pero que se pone en valor ahora que la ciudad no muestra su máxima ocupación.

Es el "otro Benidorm", el de los spas de lujo, los paseos en catamarán al caer la tarde por la bahía o incluso el de los vuelos en helicópteros para sobrevolar el emblemático skyline benidormense al amanecer.