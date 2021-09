Benidorm renovará dos bombas de la estación de Serra Gelada gracias a la subvención de Diputación

La Diputación financia el 50% del coste de ambas bombas, cuyo presupuesto global asciende a 150.000 euros, por lo que la ayuda de la institución provincial ascenderá a 75.000 euros.

El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado la subvención al amparo de la convocatoria del plan de ayudas a municipios y entidades locales de la provincia para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento: Plan +Agua 2021. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha explicado que la vida útil de las bombas de que dispone Benidorm ha sido más corta de lo esperado, ya que, como ha comentado González de Zárate, "teníamos dos bombas que están ya deterioradas, especialmente una de ellas, la que instaló la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sufre roturas a menudo". El edil ha puntualizado que las bombas no eran el modelo idóneo "al no ser de gama alta" y, por ese motivo, "se ha optado por cambiarlas para no tener problemas medioambientales y estar, como siempre, a la vanguardia en cualquier asunto relacionado con el ciclo del agua”.

Para la sustitución de ambas bombas se ha contado con el criterio de los técnicos, para evitar problemas futuros.