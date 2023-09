Benidorm llevará al Pleno la finalización del contrato del estacionamiento regulado

El gobierno de Benidorm propondrá al pleno que se celebrará el próximo lunes finalizar el contrato de la zona azul y la grúa por los incumplimientos de la empresa

El Ayuntamiento deja sin efecto el expediente sancionador e inicia esta nueva vía para desvincularse de la concesionaria Según la instrucción, la empresa ha incurrido en siete

infracciones muy graves, cinco de ellas causa de “resolución inmediata del contrato”. Las detalla el concejal de Movilidad, Francis Muñoz: Cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable, no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

La propuesta incluye otorgar un trámite de audiencia para que la concesionaria alegue y presente los documentos que consideren en el plazo de diez días. En el caso de que la adjudicataria se oponga a la resolución del contrato, el expediente y las alegaciones se remitirán al Consell Jurídic Consultiu para que emita el correspondiente dictamen.