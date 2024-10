El alcalde de Tárbena, independiente, desmiente a los cinco alcaldes populares y les atribuye el conflicto abierto en la Mancomunidad de la Marina Baixa

El alcalde de Tárbena, el independiente Fran Molines, acusa a cinco alcaldes del Partido Popular de crear el conflicto abierto en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa y desmiente las afirmaciones del vicepresidente, el polopino Sergio Pastor, y del alcalde de Bolulla, sobre todo lo ocurrido

Afirma que todo el problema es fruto del ansia de poder que nace al inicio de la legislatura, cuando los cinco populares pretendían hacerse con la presidencia y la dirección provincial del Partido Popular les ordena que debía ser Callosa quien la presidiera.

Añade el alcalde independiente que desde ese momento los cinco alcaldes empezaron a poner peros a todo, haciendo casi imposible la labor de la presidenta, quien dice ha aguantado malas formas, al igual que las ha soportado el alcalde de Callosa- también del PP- el interventor y la secretaria accidental.

Explica que la propuesta de subida de retribuciones por asistencia a plenos la presentó el alcalde de Bolulla, y no el grupo popular, porque de manera oficial en la mancomunidad no hay constituido ningún grupo político. Sobre la versión dada por Sergio Pastor, vicepresidente y representante de Polop, diciendo que esas pagas reconocen el trabajo de los concejales, indica que esas pagas no están par eso, sino para paliar la molestia que causa asistir a los plenos.

Aclara que Callosa nunca ha debido dinero a la Mancomunidad, como han afirmado en su comunicado los cinco alcaldes populares, y recuerda que los que debieron dinero en su día fueron los municipios de Tàrbena, heredada de gobiernos del PSOE, y Polop, heredada de gobiernos del PP