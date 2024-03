La Nucía vulve a caer (0-2) frente a un rival directo

Nueva derrota de la Nucía en Segunda Federación, 0-2 frente al Cerdenyoña, que condena a los rojillos a volver a hacer cálculos. Matemáticamente sigue siendo posible salvarse, pero si somos realistas las expectativas disminuyen hasta el cero.

Porque no sólo se trata de tener que ganar todos los partidos, sino de que todos los cuatro equipos que van por delante o los cinco si se quiere salvar el play off, no sumen prácticamente ninguno. Y el juego que está ofreciendo La Nucía no da para ser optimistas. Mario Cartagena no está de acuerdo, ve un equipo que ha generado más ocasiones de gol que el rival y cree que La Nucía mereció ganar.