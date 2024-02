El C.F. La Nucía vuelve a perder en casa (2-3) a pesar de los goles

El C.F. La Nucía ha ido puliendo varios de los defectos que han hecho del equipo el colista de la categoría.

Era muy notoria, al principio de temporada, la falta de ocasiones de gol que creaba el equipo y eso, ahora, se ha corregido llegando, incluso, a ser efectivos en algunos partidos, como en este último frente al Andratx en el que se han marcado dos goles y se ha llegado mejor o, al menos, más veces, a la portería rival. Sin embargo, los problemas no vienen solos y la defensa rojilla tiene muchos agujeros.

Éste es el principal hándicap detectado ahora por el técnico Mario Cartagena, que se mostraba muy disgustado al final del partido cuando constataba que "con dos goles tú tienes que poder ganar un partido" y enviaba un mensaje más para sus jugadores que para la prensa: "nosotros tenemos que hacer bien las cosas básicas del fútbol. Tenemos que defender bien, porque si no metemos goles -y llevamos sólo 16 goles en lo que va de temporada- y no defendemos no hay manera de ganar un partido".