La Nucía empata frente al C.E. Europa (1-1)

El empate del C.F. La Nucía con el C.E. Europa es un resultado que vale para no tener sensación de seguir la racha de derrotas pero, a niveles prácticos, no vale para mucho más porque el punto ganado no empuja a La Nucía hacia arriba sino hacia abajo y ahora es colista.

Sin embargo, sí le vale al míster Kiko Lacasa que está “relativamente contento" ha dicho. Porque ha visto en el campo "lo que les pedía a sus jugadores: pasión y compromiso". Del partido del miércoles a éste "hay una distancia como la noche y el día", ha manifestado Lacasa, que ha reconocido que el Europa "es un equipo muy fuerte" pero que ha visto en el campo "a dos equipos de gran nivel".

Lacasa asegura que "hoy se ha empatado, pero mañana se va a ganar seguro", cuando el equipo no sea, tal vez, del altísimo nivel que demostró el Europa.

Señala, también, algunos errores y dice tener que visionar el vídeo del partido porque "en el gol se cometió un error que creo que no debimos cometer", pero asegura que, de jugar así, La Nucía saldrá del pozo y hará una buena temporada a partir de ahora.

Por cierto, no se ahorró halagos el míster para el juego de Yosmel que se ha ganado “por derecho propio”, ha dicho Lacasa, estar en el primer equipo. "No es fácil salir a un partido como éste y en el momento en que salió al campo Yosmel" y, sin embargo, "ha corrido, ha ganado algunos duelos en el campo" y ha demostrado el coraje de alguien que tiene ganas y que puede llegar lejos.