"Milagros a Loudes". Cartagena consciente de que no es fácil que el C.F. La Nucía salga del agujero

Un nuevo empate, otra vez sin goles y frente al Español no sirve para mucho al C.F. La Nucía, pero tampoco hubiera salido de la posición de colista con una victoria. El técnico de los rojillos, Mario Cartagena, está contento con sus pupilos y los ve mejorar de partido en partido, no se cansa de decirlo, pero sabe que es insuficiente y que los resultados deben ser mejores si se quiere salvar la categoría. Sin embargo, también es consciente de que el equipo está muy hundido en la tabla y que la recuperación no puede ser inmediata o, como ha dicho él mismo "no se puede querer que de haber ganado sólo dos partidos en lo que va de liga se llegue ahora y se gane por 2-0". "Milagros a Lourdes", ha dicho el técnico, que sabe que mejorar un club no es cuestión de cambiar de entrenador.

La Nucía sigue colista y necesita al menos 14 puntos para salvarse de la zona de play-off si no se mueven sus rivales, lo cual es, prácticamente imposible.