Meritorio cuarto puesto para Felipe Orts en la Copa de España de Mountain Bike de Valladolid

Felipe Orts competía en el circuito de Mountain Bike en su primera intervención en una prueba de esta modalidad deportiva, tras haber firmado su mejor temporada que ha realizado hasta ahora el seis veces campeón de España de Ciclocross en su especialidad.

Y los primeros compases de la prueba parecían ser muy positivos, Orts no se despegaba de la segunda posición, tras el líder, Didac Carvacho, que acabó ganando la prueba. Sin embargo, se acusó el cansancio en las últimas vueltas de la prueba y Orts fue interceptado por un pequeño grupo de corredores de los cuales dos se escaparon en un sprint final que el vilero no pudo seguir.

En declaraciones a Onda Cero, Orts confirmaba que no se encontraba en su momento pleno de forma física y eso había impedido poder conquistar un mejor resultado.

Orts, aun así, firmaba un meritorio cuarto puesto, rozando el podio, en un aprueba en la que nunca había competido y después de un merecido descanso tras una exitosa temporada en Ciclocross que ha ido "in crescendo". No puede pedirse más. Orts se culpa de no estar en la mejor forma, pero eso es algo que en él suele ser transitorio o, más aún, anecdótico, por lo que estamos seguros que lo mejor está por venir.