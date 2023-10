Lamb pide a sus hombres del Servigroup Benidorm que no se confíen ante el CUV

El Servigroup Benidorm se enfrenta a uno de los dos colistas de la clasificación, el CUV Alcorcón, pero el míster Adriano Lamb pide calmar los ánimos y guardar precaución ante lo que, sobre el papel puede parecer un equipo más débil pero que, si se va al detalle, sus malos resultados pueden deberse a que se ha enfrentado hasta ahora a equipos muy potentes.

Siendo prudentes o no, los números cantan: el CUV sólo ha ganado dos sets en las tres jornadas que se llevan disputadas en Superliga 2 masculina, aunque es cierto, como afirma Lamb, que sus rivales hasta ahora son claros favoritos a ocupar los puestos de la tabla más altos.

Sin embargo, el Benidorm no es un equipo menos fuerte y va a salir a ganar los tres puntos, asegura el míster: "no hay que confiarse ni pensar que el equipo rival no está a nuestro nivel", pero el técnico asegura que se ha trabajado específicamente para este partido y que, después de la derrota de la pasada semana "hemos hecho unas correcciones de cosas que creo que eran necesarias".

El partido se disputará a las 16:30 del sábado en el Polideportivo Los Cantos de Alcorcón.

Superliga 2 femenina

El femenino de Superliga 2 que dirige Nacho Madaleno tiene un partido no menos complicado. Se enfrenta al Mairena de Alba Hernández, ligeramente por debajo en la tabla pero con un gran potencial. No las tiene todas consigo Madaleno que, sin embargo, tiene ganas de resarcirse de la derrota frente al Guía. El mayor problema es la probable ausencia de Yusidey Silie, que hasta hoy viernes es duda.

Partido a domicilio que se disputará en el pabellón Marina Alabau de Sevilla a las 20:00 horas del sábado.

Medsur

El Medsur de Finestrat, por su parte, se enfrenta al Covirán, un equipo que tampoco ha tenido mucha suerte y que es el equipo que más puntos en contra ha recibido. Es, por tanto, un equipo asequible y que puede favorecer que el Finestrat rompa su mala racha y comience a puntuar para que vaya cogiendo confianza en sus posibilidades de permanencia en la categoría.