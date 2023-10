Kiko Lacasa tomará "provisionalmente'" las riendas del C.F. La Nucía

Kiko Lacasa, un activo que podríamos bautizar ya como "histórico" del club, será quien asuma las funciones de dirección técnica del primer equipo rojillo tras el cese de Raúl Garrido según ha podido confirmar Onda Cero.

De momento, Lacasa tomará las riendas del club de forma "provisional", aunque mañana viernes se ofrecerá una rueda de prensa en la que esperamos conocer más detalles.

Hasta ayer se barajaban, junto a los de Lacasa, algunos otros nombres para sustituir a Garrido pero que fueron poco a poco descartándose: desde su segundo, Daniel Castellanos, que no ocupará la dirección técnica porque abandona el equipo junto a Garrido, como también sonó el nombre del míster del filial. Se descarta ahora ya con seguridad este nombre y, como ya ayer publicara Onda Cero, Bauzá seguirá al frente del equipo B nuciero. Hayque recordar que los dos entrenadores que ocuparon con anterioridad la dirección del banquillo rojillo en el primer equipo, provenían del equipo filial y que el club ya anunciaba que no estaba buscando sustituto para Garrido fuera del club, por lo que Bauzá era uno de los hombres que sonaban para relevar a Garrido. Una circunstancia que hubiera afectado al derbi comarcal de la Lliga Comunitat, puesto que apenas quedan unos días para ese encuentro. Finalmente, el derbi no se verá afectado.

La Nucía prepara una rueda de prensa con Kiko Lacasa mañana viernes donde es de esperar que conozcamos más detalles del asunto