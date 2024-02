Goleada del Sant Andreu a La Nucía que vuelve a ser colista

Aunque el encuentro comenzaba con un aviso de La Nucía que no se transformó en gol pero que auguraba un partido difícil para los locales, estos augurios no se cumplieron. Los de Sant Andreu venían de una racha mala de derrotas y los rojillos, en principio, tenían la moral alta porque habían logrado romper la suya puntuando en los tres últimos partidos e incluso ganando el último. Sin embargo, pese a que los primeros quince o veinte minutos fueron muy igualados, los del Sant Andreu despertaron y lograron el primer gol en el minuto 36, lo que pareció darles alas a los rayados, que volvieron a marcar en el minuto 39 y otra vez en el 49.

Estos dos goles se producían en un momento de desmoralización de los nucieros tras la expulsión de Dasquets por doble amarilla en el minuto 38 que dejaba a los rojillos con diez jugadores el resto del partido, algo que provocaba el disgusto del míster, Mario Cartagena.

En el segundo tiempo, Mario Robles recortó distancia y puso el 3-1 en el marcador, pero los del Sant Andreu apostaron fuerte y no quisieron dejar más alternativas a La Nucía, sentenciando Óscar Romero con un 4-1 en el minuto 89.

Pese al resultado, hay que decir que no fue mala la actuación de Gea, que detuvo también dos buenos disparos que hubieran podido incrementar el marcador.

No obstante, el esfuerzo de los rojillos al inicio del partido por controlar el juego y fabricar oportunidades se disolvió pronto y apenas volvió a aparecer más que puntualmente en algunos compases del encuentro.

"Nos ha tomado el pelo"

Los de Mario Cartagena vuelven a ser colistas aunque siguen a diez puntos de librarse del descenso directo y el entrenador, muy disgustado no con su equipo "porque el nivel de los jugadores, desde que estoy al frente de este equipo es excelente", pero sí con el arbitraje al que culpa de la derrota porque "no es justo luchar contra factores externos" y la derrota "se debe a una persona y no se puede jugar con el trabajo de la gente porque una decisión mala de un árbitro me puede costar mi trabajo y eso sí que no lo consiento", concluía. Cartagena protesta también la amarilla que también vio Álex Salto "cuando ellos hicieron faltas mucho más graves que la que le hizo ver la tarjeta" o la ausencia de castigo enlo que le parecía un "penalti sobre Mariano" que estaba muy claro.

Para el técnico rojillo, el árbitro "se ha reído de nosotros".