El Derbi de la Comunitat en ASOBAL enfrentará al TM Benidorm contra el Puerto Sagunto

En Balonmano el TM Benidorm se enfrenta a domicilio al Fertiberia Puerto Sagunto.

Partido el domingo, a las 20:00 horas, en la cancha del Pabellón Municipal Internúcleos de Sagunto, con arbitraje de Alberto Macías y Ernesto Ruiz.

El Fertiberia Puerto Sagunto saldrá a sumar puntos porque no ha cosechado hasta ahora buenos resultados, va en uno de los puestos del furgón de cola, el 14 y lleva 2 puntos en 4 partidos y algunas derrotas con resultados, si no abultados, sí bastante claros.

En principio el Benidorm debe ser superior, entre otras cosas porque el Fertiberia es un equipo recién ascendido pero no puede confiarse porque aún no ha alcanzado un óptimo nivel de juego y eso puede darle problemas si el Fertiberia ataca con insistencia buscando puntos como ha hecho en otros partidos en los que, a pesar del resultado, han tenido fases de juego que han puesto en mucho aprieto a sus rivales. Además, para el partido, el míster Sergio Carballeira recupera a Lucas Moscariello lesionado en pretemporada. La clave de la victoria, dice en la previa, el míster del Benidorm, está "en cómo arranque el partido" y añadía que "puntuar fuera de casa es importante y hay que buscar mucho la portería imponiendo el juego propio" y no bajar nunca los brazos. Buen derbi comunitario para el domingo.