El TM Benidorm quiere reencontrarse con la victoria frente al Ángel Ximénez

En Liga ASOBAL el TM Balonmano Benidorm juega contra al Ángel XiménezPuente Genil que va 9º.

No hay partido fácil pero parece que esta máxima es mucho más verdad para el TM Benidorm que lleva una mala racha donde, aunque demuestra buen juego, no consigue firmar buenos resultados y, en demasiadas ocasiones, se le escapa el partido por no mantener ese buen nivel hasta el final del partido.

El Puente Genil no es un rival fácil aunque se le ganó por 10 puntos en la primera ronda, en la Jornada 11.

El entrenador del Benidorm, Sergio Carballeira asegura que será un partido difícil y tiene claro que la clave de la victoria puede estar en conseguir un ritmo rápido y duro, al que los de Puente Genil no están acostumbrados. Añade Carballeira, también, que sería muy bueno para el equipo "reencontrarse con la victoria". No lo dice, pero se desprende de sus palabras que los jugadores necesitan una inyección de moral urgente y que la van a buscar frente al Ángel Ximénez.