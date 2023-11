Un Benidorm con confianza pero con bajas recibe al Cuenca en Garganes

Décimo segunda jornada en ASOBAL que jugará el TM Benidorm en casa pero no en su escenario habitual. El partido se traslada al pabellón de Garganes, en Altea, porque en el Palau se está celebrando el Mundial de Dardos que arranca hoy.

El rival es un equipo que llega muy tocado, con muchas bajas y con el cansancio de haber arrastrado acumulación de partidos por la competición europea: el REBI Balonmano Cuenca. Es algo que sabe el míster, Sergio Carballeira,. pero que no le hace perder el respeto por el equipo visitante porque "sigue teniendo un 7 muy competitivo", reconoce Carballeira.

No estarán Colo ni Moscariello

También el TM Benidorm tiene sus bajas, lo serán Lucas Moscariello cedido al Qasadia SC de Kuwait para jugar la copa de Campeones de clubs de Asia y que no estará aquí en 10 días y la duda hasta última hora, pero con el que no está contando de momento Carballeira, de Colo Vanstein, aún con molestias acusadas desde su participación en los Juegos Panamericanos. Además, hay problemas para que el equipo entrene al completo por las mañanas porque los jugadores juveniles del filial que completan las bajas estudian y no pueden acudir a los entrenamientos.

Llamamiento a la afición

A pesar de todo, el míster tiene confianza y cree "haber roto la mala racha con el gran partido que jugamos contra el Puente Genil".

No se juega en el pabellón propio, pero Carballeira llama a la afición a apoyar al equipo para superar lo que considera "un partido muy importante".

Partido a las 18:30 mañana sábado.