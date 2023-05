El cap de setmana del 3 i 4 de juny Sella viurà la XXVI Fira de Mostres i Cultura Mediterrània organitzada per l'Ajuntamnet de Sella i amb la col.laboració de la Diputació d'Alacant i la Comissió de Festes del municipi. Un cap de setmana on trobarem a Sella diferents propostes com el taller d'apicultura, demostració de Pilota Valenciana, de l'Aurora de Sella, música en directe, taller de revel.lat de fotografia, artesans i la millor gastronomia local