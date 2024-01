Pérez: "La EDUSI ha transformado Benidorm y ha mejorado la vida y el día a día de los vecinos de muchos barrios"

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se ha mostrado satisfecho con la ejecución de la EDUSI que ha supuesto una mejora en la calidad de vida y el día a día de muchos vecinos, especialmente mayores, de diferentes barrios consolidados de la ciudad. Entre los 17 proyectos ejecutados figuran entre otros la adquisición de siete viviendas para uso social, distintas actuaciones para la implantación de la administración electrónica o alfabetización digital, mejora de la movilidad en los barrios Colonia Madrid y Els Tolls,renovación del entorno sur de la Avenida Jaume I y la creación del Parque El Moralet.

Pérez ha recordado que el no haber completado al 100% la EDUSI Benidorm no significa que se vaya a perder dinero, sino que no se realiza toda la inversión inicialmente prevista, y ha asegurado que el resto de proyectos continúan en la agenda del equipo de gobierno por lo que se asumirán con fondos propios o concurriendo a otras subvenciones supramunicipales