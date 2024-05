Sant Gatxo, tornar a "sentir-se vius"

El grup, nascut a la Vila Joiosa el 1994, és un referent del punk-rock alternatiu i indie, amb una reeixida trajectòria musical que els va portar pels millors escenaris i festivals del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

Està format per Àlex Agulló (baix) i Paco López (guitarra i veu), Joan Carles Bou (guitarres), Vicent Galiana (bateria) i Gaspar López (veu). Els tres últims han passat per Más de uno Marina Baixa per recordar alguns moments de la trajectòria del grup com el Premi Ovidi 2007 amb el seu tercer disc 'Si tanque els ulls' com millor disc de pop/rcko en valencià.

S'han mostrat molt il.lusionats davant del concert del dissabte 18 de maig a la Vila Joiosa, i han reconegut que amb aquest 'elèctric' es trauen "una 'espineta' que teniem ja que el concert de comiat, encara que va ser molt especial, al ser acústic no és el mateix"