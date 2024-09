López: " Las Chocolaterías Valor nos acercan al consumidor y nos ayudan a saber que quieren nuestros clientes"

El Presidente Ejecutivo de Chocolates Valor, Pedro López, ha mostrado su satisfacción ente la apertura de la nueva Chocolatería Valor en Sant Vicent del Raspeig. López ha explicado que "está ubicada en pleno centro de la localidad, en la calle Mayor y dará servicio a los cerca de 60.000 vecinos de esta localidad, así como a la amplia comunidad universitaria del campus alicantino, que ya puede disfrutar de la experiencia Valor".

Así, este nuevo establecimiento puede albergar a cerca de 50 personas entre interior y terraza, cuya ubicación inmejorable en una calle peatonal la hace una opción perfecta para disfrutar las deliciosas propuestas de la firma chocolatera. Junto al tradicional y exquisito chocolate a la taza Valor y sus exclusivos churros tejeringos, que están elaborados artesanalmente en el local, la nueva chocolatería Valor de San Vicente del Raspeig completa su oferta con una amplia variedad de propuestas basadas en el universo del chocolate de la marca, tanto frías como calientes, así como en una completa oferta de desayunos, para el momento del brunch y para meriendas.

Asimismo, la chocolatería cuenta también con servicio de take away, especialmente para uno de sus best sellers: el chocolate a la taza Valor con churros