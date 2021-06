Willy Caballero se pone a tiro del Elche

Decía el miércoles el director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, que Fran Escribá y él habían coincidido con muchos jugadores a lo largo de su carrera deportiva y que no sería descartable recurrir a alguno de ellos para armar el proyecto deportivo de la próxima temporada. El club aún no ha anunciado ningún fichaje, si bien maneja una amplia lista de candidatos. No sólo los técnicos tienen una lista interesante de ex, también el club franjiverde.

Willy Caballero y su deseo de volver a casa

Entre ese abanico de futbolistas cuyo nombre se ha puesto sobre la mesa está el del guardameta argentino Wilfredo Caballero. El exfranjiverde ha terminado contrato con el Chelsea y es una de las serias opciones que maneja la entidad para reforzar su portería. Ya lo intentó el año pasado, con Jorge Almirón como entrenador, aunque entonces el tema no pudo cerrarse por diferencias económicas. Willy quería venir porque, además de conocer a Almirón, también siente que Elche es su casa.

El futuro de Edgar Badia, en el aire

Ahora, con la necesidad de fichar uno o dos porteros (si Edgar Badia se marcha traspasado), la opción de Caballero coge fuerza. Para un portero, su edad, 39 años, no es un problema. Y menos para un profesional de sus características. Willy ya se encuentra en España para pasar un mes de vacaciones en la localidad malagueña de Benalmádena, donde también tiene casa, al igual que en Elche.

Campeón de la Champions

Willy Caballero terminó su andadura en la Premier League con el título de Champions que logró su equipo. No ha sido titular y de hecho quedó relegado al puesto de tercer portero, por detrás de Kepa y del francés Mendy. En el club londinense ha estado cuatro temporadas, sin apenas protagonismo, después de tres años en el Manchester City, tres en el Málaga y los seis que pasó en el Elche, hasta donde llegó después de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y tras haber destacado en las inferiores y primer equipo de Boca Juniors.

Gazzaniga, Edgar Badia y Willy Caballero

Ahora el movimiento tendrá que aclararse con los tres nombres que aspiran a los dos puestos en la portería del Elche: Edgar, con contrato, Gazzaniga, libre tras rescindir con el Tottenham; y Willy, a la espera de nuevo destino. La pareja de argentinos atrae a Bragarnik y, sobre todo, en el caso de que Gazzaniga siguiese como titular dejaría a Willy como alternativa, con peso en el vestuario y un ídolo entre los aficionados para vivir la recta final de su carrera deportiva.