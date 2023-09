PP y Vox rechazan en Elche crear una normativa municipal para limitar fumar en las terrazas de hostelería

PP y Vox han rechazado este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Elche la propuesta lanzada por el grupo municipal de Compromís per Elx para que sea el propio ayuntamiento el que, mediante una normativa municipal, limite la posibilidad de fumar en las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes.

Tanto el PP como Vox, que forman el gobierno local, han considerado que esa medida menoscaba la libertad individual de los fumadores, que es la que, a su juicio, debe de decidir si se fuma o no en esas terrazas que están en la vía pública, al tiempo que han incidido en que existe una normativa nacional frente a la que no puede estar una de carácter municipal. .

En el polo opuesto se han situado los grupos municipales de Compromís per Elx y PSOE que han coincidido en que la prohibición de fumar en las terrazas de establecimientos de hostelería es una medida que favorece tanto el objetivo marcado por Europa de crear ciudades libres de tabaco en el horizonte del año 2030 como las políticas frente al tabaquismo.

Los argumentos de Compromis y PSOE, que están en la oposición municipal en Elche, no han convencido al equipo de gobierno como han dejado claro tanto Aurora Rodil, portavoz de Vox, como Caridad Martínez, concejala del PP.

Canon de saneamiento en el recibo del agua

Por otro lado, el equipo de gobierno ha hecho valer la mayoría absoluta de catorce concejales que suma en el Salón de Plenos para tumbar también una moción presentada por el PSOE en la que se pedía instar a la Generalitat Valenciana aplicar una prórroga en el recibo del agua de la repercusión de la suspensión del canon de saneamiento, medida temporal que fue aprobada en el pasado mandato por el gobierno valenciano de PSOE y Compromís, quedando extinguida a la finalización del periodo establecido.

Desde el PP, el edil Juan de Dios Navarro ha cargado contra los socialistas por pedir ahora una prórroga que no aprobaron ellos antes de dejar el gobierno de la Generalitat Valenciana, mientras que la réplica del PSOE ha sido que no podían prorrogar esa suspensión del canon de saneamiento porque tras las elecciones municipales el Consell estaba en funciones y no podía tomar ese tipo de medidas.

Unanimidad en torno al plan de salud mental

Por otro lado, por unanimidad se ha aprobado la moción del Grupo Socialista para la puesta en marcha de un plan municipal de intervención en salud mental para jóvenes, así como otra moción presentada por Compromís per Elx con el objetivo de “reafirmar el compromiso” por parte del ayuntamiento para la “ejecución de las actuaciones” contempladas en la segunda convocatoria de los fondos europeos Next Generation.

Municipios industriales y tranvía

También ha salido adelante con el voto favorable de todos los partidos con representación en la Corporación la moción de VOX instando la adhesión de Elche a la Red de Municipios Industriales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha salido adelante con el voto favorable de PP, Vox y PSOE, y la abstención de Compromis per Elx, una moción de del PP expresando el respaldo del Ayuntamiento a la iniciativa del Consell de poner en marcha el tranvía entre el polígono de Carrús y el parque empresarial.