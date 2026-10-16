La UMH de Elche crea ‘ComunIA’ para conectar y formar al talento y a las empresas

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha presentado este viernes ‘ComunIA’, el nuevo Centro de Comunicación e Inteligencia Artificial que nace con la vocación de conectar y formar al talento y a las empresas que quieren explotar su comunicación en la era de la IA.

El nuevo centro, a cuyo frente como director se sitúa el profesor de la UMH Félix Arias, se ha presentado por la mañana en el marco de un evento que, entre otras actividades, que va a contar con la participación por la tardetarde de Jon Hernández, uno de los divulgadores de inteligencia artificial más influyentes en castellano.

El evento se ha celebrado en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

Más allá de enseñar herramientas concretas, el nuevo centro va a formar en la aplicación de la inteligencia artificial a la comunicación, en la gestión de marca, los contenidos, el marketing, los datos y la estrategia.

Su oferta formativa inicial es de cuatro cursos prácticos y acreditados por la UMH. Además, existe la posibilidad de organizar formación a medida para las entidades que lo necesitan.