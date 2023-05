Unidas por Elche aboga por “restructurar” el departamento de Servicios Social para “agilizar” los servicios que ofrece

La confluencia política Unidas por Elche, integrada por Podemos, Alianza Republicana, EU y Alianza Verde, se ha reunidos con representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, coincidiendo con ese colectivo en la necesidad de reestructurar y agilizar los servicios sociales en el Ayuntamiento de Elche.

“Creemos que es una irresponsabilidad por parte de este Ayuntamiento no solo que en algunas ocasiones no se dé un trato digno a las personas que acuden, si no que por retrasos burocráticos tarden en percibir las ayudas un año o más desde que se solicitaron”, ha afirmado este lunes Moisés García, candidato de Unidas por Elche.

La formación política ha explicado en un comunicado que “no es una cuestión de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, si no de la gestión que el concejal Mariano Valera ha realizado durante los últimos años”. En este sentido, Moisés García ha afirmado que esa situación “provoca que no se apliquen ayudas autonómicas de emergencia habitacional para mujeres víctimas de violencia machista, por lo que quedan en la calle al amparo de que algún familiar o amistad las acoja.