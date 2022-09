El Team Parres estará presente en el Mundial ICF de SUP de Polonia

El Team Parres de Los Arenales del Sol estará presente en el Mundial ICF de Polonia de paddle sup. El club dirigido por el exolímpico Daniel Parres estará representado por Iván de Frutos, Alexia Soto, Joan García y Sergio Cantoral, en categoría junior, y por Rafa Sirvent y el propio Daniel Parres, en elite. Esta competición se celebrará esta semana en la ciudad polaca de Gdynia.

Entre el 7 y 11 de septiembre tendrá lugar este Campeonato Mundial de SUP de la ICF 2022 en Gdynia (Polonia), organizado por el atleta Jakub Sitkowski. Se trata del evento deportivo más esperado del año en el mundo del Stand Up Paddle (SUP). Los deportistas del Team Parres de Santa Pola competirán en Larga distancia, Técnica y Sprint.

Esta prueba es de carácter mundial, lo que dará mucha representatividad al equipo a nivel internacional. La escuela del Team Parres sigue creciendo y continúa reclamando más apoyo por parte del Ayuntamiento de Elche, ya que su base está en Los Arenales. La falta de respaldo provocó que este verano tuvieran que desplazarse para instalar su lanzadera en Santa Pola.