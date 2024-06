Los taxistas de Elche advierten al Ayuntamiento que si no encuentra su apoyo se movilizarán

La Asociación de Empresarios de Autotaxi de Elche ha asegurado este viernes que se movilizará si desde el Ayuntamiento no se apoya al sector.

Tras reunirse este pasado jueves en Asamblea General, el colectivo ha emitido un comunicado en el que señala que se abordaron acciones para buscar la solución a los problemas que desde hace tiempo se están registrado en el acceso a ese servicio público de transporte, destacando la falta de taxis en la ciudad e incluso de manera mucho más puntual en el aeropuerto, como ha ocurrido ya en este inicio de la temporada de verano.

El colectivo mayoritario de taxista de Elche achaca la situación al “boom” de viajeros registrado en el aeropuerto tras la pandemia del covid-19 y ha reclamado al Ayuntamiento apoyo a los taxistas con medidas como la activación de 24 licencias de taxi más, la modificación de la ordenanza del sector, la convocatoria de más pruebas de capacitación y la aprobación de licencias temporales de taxi.

Además, en el comunicado remitido por los taxistas de Elche, éstos expresan una vez más su oposición frontal a la llegada a la ciudad de los operadores de VTC como Cabify y Uber, tal y como ha anunciado el equipo de gobierno.

La Asociación de Empresarios de Autotaxi de Elche también ha advertido que si no encuentra el apoyo del Ayuntamiento tomará medidas, que no ha concretado en el comunicado remitido, pero por las que, por adelantado, ha pedido “disculpas” a los usuarios del servicio: “La imagen que nos están dando no es la correcta, ya que a día de hoy no tenemos las herramientas necesarias para dar un servicio acorde a la demanda”, apunta el comunicado de los taxistas de Elche.