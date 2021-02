Tarde o temprano, Escribá

La pandemia nos está acostumbrando a sucesos que nos habrían escandalizado hace no mucho. Muertos diarios como para llenar un autobús, empresas a la deriva y dramas personales en nuestro entorno ya como rutina. Por ejemplo, el fallecimiento del padre de un amigo por coronavirus. Te acostumbras pero te duele igual. Al menos no tuve la torpeza mental de pensar que se trataba de una persona de cierta edad, como si eso fuese un atenuante. Solemos refugiarnos en creer que algo es menos malo si al final iba a ocurrir tarde o temprano, aunque no es cierto, sigue siendo igual de malo.

En el fútbol lo hacemos con frecuencia. Sobre todo en lugares como el Camp Nou, que es de esos estadios en los que piensas que, por muy bien que lo estés haciendo, algo malo va a pasar más pronto que tarde. Y mira que Escribá lo hizo bien, porque durante más de cuarenta y cinco minutos jugó en casa del Barça como si lo que tarde o temprano va a ocurrir no fuese a pasar nunca. Y casi, pero lo que disfrutó el Cádiz fue la excepción y en esta ocasión sucedió lo que tarde o temprano siempre pasa en el Camp Nou, que Messi se acuerda de justificar su contrato de vez en cuando.

La primera parte del Barcelona fue una de las peores del año en cuanto a ritmo de juego y no es casualidad que fuera delante de un equipo dirigido por Fran Escribá. El valenciano es como ese niño que siempre está jugando al fútbol en la plaza, no porque sea especialmente bueno sino porque es el dueño de la pelota y, por tanto, además se juega con sus reglas. Y si el ritmo tiene que ser lento, será lento. Y si directamente no tiene que haber ritmo, no habrá. Salvo que en la plaza esté Messi y se acuerde de justificar su contrato de vez en cuando.

Si hay que jugar a que no pase nada, Escribá es tu hombre. Si se acaba la pandemia algún día y volvemos a tener navidades normales, con cenas de Nochevieja con suegros y cuñados, y empiezas a tener miedo, invita a Escribá. Y ya no te preocupes por la cena, porque no pasará nada.

Todos sabíamos que tarde o temprano Escribá iba a volver al Elche, al igual que un día lo hará Luis García Plaza o Pacheta, porque lo que tarde o temprano tiene que pasar no lo puede evitar nadie. Sin embargo, creo que hay que vivir cada día como salió el Elche al Camp Nou, como si fuera mentira que hay cosas inevitables. Porque un padre no se muere nunca y el Elche no va a perder la categoría.