"No soy un inconsciente, pero sí un optimista por naturaleza que cree 100% en el objetivo"

Pablo Machín, entrenador del Elche, está contento por cómo está respondiendo el equipo a sus primeros días de trabajo, después de una semana de concentración en Oliva y la primera victoria en el amistoso ante el West Bromwich Albion (1-0).

El técnico soriano cree en la salvación, aunque sabe de la dificultad del reto que tiene por delante: "Estoy al cien por cien convencido. No soy un inconsciente y sé que será complicado. Hay mucha gente pesimista que saque muchos datos de que es prácticamente imposible, pero soy una persona optimista por naturaleza. Ya tuve un reto muy parecido en mi primera experiencia en Girona. Sé que es cierto que se tienen que dar muchas circunstancias para salvarnos, pero voy a ponerlo todo de mi parte y estoy convencido de que los futbolistas también", ha asegurado a través de los canales oficial del Elche CF.

Machín recuerda que "el Elche es un club centenario que seguro que ha tenido muchos momentos históricos y ojalá que otro sea el de la permanencia". El preparador franjiverde asegura que va a conseguir "un equipo mejor que el visto ahora y ojalá que la afición se pueda sentir representada y, por qué no, orgullosa del esfuerzo e implicación del grupo". "No han sido muchos entrenamientos, pero veo que la gente está receptiva y te mira a los ojos y a la cara. Los futbolistas están con ganas de que le ayudes a ser un poco mejores individual y colectivamente; es lo lógico, no esperaba menos, y si siguen con esta implicación seremos un equipo más sólido y con ganas de lograr triunfos", afirma.

Pablo Machín se toma esta etapa como "otro paso más" en su carrera en la que se siente "un privilegiado" por estar "entre los 20 entrenadores de la mejor liga del mundo". "Es una oportunidad para seguir progresando, mejorando y convertirme en un entrenador con más experiencias que te hacen ser mejor. Lo que nos gusta a los profesionales es el día a día, disfrutándolo y desando de que sean más la alegrías del proceso que los momentos en los que somos el ojo del huracán cuando las cosas no van tan bien y se focaliza en nuestra persona", insiste.

Por último, Machín espera el apoyo de la afición, a la que considera "clave para lograr el objetivo". "A los futbolistas hay muchas veces en las que no les llega la gasolina o que psicológicamente están más bajos. La grada es la que nos va a empujar cuando estemos en el Martínez Valero. Me alegra mucho saber que este estadio es uno de los campos a los que acude más gente y estoy deseoso de poder dar más motivos para que puedan seguir animando, sintiéndose identificados con lo que ven del equipo, como mínimo, con la implicación y el esfuerzo que ponen todos los jugadores".