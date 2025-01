Sarabia, tajante con el mercado de fichajes en clave Elche: "No quiero nada"

El Elche pasa página tras la eliminación copera y se centra en la Liga. Este sábado visita al Real Sporting de Gijón, un equipo al que se puede dejar muy lejos a nivel clasificatorio con un triunfo. Sarabia ha confirmado las bajas de Carlos Clerc, Óscar Plano y NicoFernández. El canterano Albert Niculaesei viajará con la expedición.

El técnico franjiverde ha afirmado que el Sporting "tiene un equipo muy agresivo con mucho nivel" y ha resaltado el ambiente que se vivirá en El Molinón: "Es de esos partidos que cualquier futbolista sueña con jugar". Sarabia no ha querido dar pistas acerca del sustituto de Nico, aunque Rodrigo Mendoza parece que tiene bastantes opciones.

El entrenador del Elche ha insistido en que a su equipo no le afectará anímicamente la derrota en Copa del Rey. Además, Sarabia ha salido al paso de las críticas recibidas por las rotaciones ante el Atlético de Madrid: "Sacamos un pedazo de equipo y no entiendo las quejas". El bilbaíno ha destacado nombres de "titularísimos" que jugaron ante los de Simeone, como Salinas, Bigas, Nico o Agustín.

Por último, a Sarabia se le ha preguntado por el mercado y las posibles salidas de jugadores que están teniendo poco protagonismo. "No quiero nada y no he pedido nada; estoy tranquilo y centrado con los míos", ha zanjado.