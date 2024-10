Sarabia rebaja la euforia: "Seríamos torpes si nos creemos lo que no hemos demostrado"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido ante los medios este jueves en la previa del duelo frente al Racing de Ferrol. El equipo franjiverde atraviesa un gran momento, con dos triunfos consecutivos en los que ha conseguido dejar la portería a cero. Los ilicitanos buscarán su tercera victoria seguida en A Malata, un escenario que históricamente no se le da bien al Elche.

Sarabia ha querido mandar un mensaje de tranquilidad: "Me encanta que haya ilusión, pero tenemos diez puntos y somos undécimos". El entrenador vasco ha rebajado la euforia y ha recordado la dificultad de la categoría. "Seríamos tremendamente torpes si nos creemos lo que no hemos demostrado", ha apuntado el técnico del Elche.

Eder Sarabia no se fía del Racing de Ferrol. El cuadro gallego es penúltimo y todavía no ha sumado ningún triunfo tras siete jornadas. Sin embargo, el preparador del Elche ha reconocido que espera "un partido igual de exigente que ante cualquier otro equipo". Sarabia no ha querido dar demasiadas pistas sobre el once que pondrá en liza, aunque se espera que no haga muchos cambios tras la buena imagen ofrecida en La Rosaleda.

El Elche cuenta con las bajas de Bigas, Rashani, John y Clerc de cara al compromiso liguero en A Malata. El central balear tiene molestias en el isquiotibial, aunque se confía en que pueda reaparecer frente al Deportivo de la Coruña. Yago de Santiago ya está recuperado y disponible. Bambo Diaby y Nico Castro tampoco tendrán ningún problema para ser de la partida.