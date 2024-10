Sarabia, ante el apretado calendario del Elche: "Estamos enfocados en el Sporting de Gijón"

Semana clave para el Elche. El conjunto ilicitano afronta tres partidos en siete días. Recibirá en el Martínez Valero a Sporting de Gijón y Burgos, mientras que jugará a domicilio ante el Cartagena. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, ha incidido en que con el tiempo ha aprendido "a no pensar más allá del siguiente partido". "Estamos enfocados en el Sporting", ha puntualizado.

El apretado calendario abre la puerta a las rotaciones y permitirá que los futbolistas con menos minutos dispongan de más oportunidades. "Llegan semanas en las que habrá oportunidades para más jugadores porque tenemos alternativas en la plantilla", ha afirmado Sarabia.

El entrenador bilbaíno ha confirmado que John Chetauya y Carlos Clerc todavía no están listos para volver a la convocatoria. Por tanto, causarán baja en la lista. Josan sigue lesionado y tampoco podrá ser de la partida. Se prevé que Bigas regrese al once, pero no se esperan muchos más cambios.

Sarabia ha ensalzado al Sporting de Gijón y a su técnico, Rubén Albés: "El Sporting es uno de los 'gallos' de la categoría y, además, llega en racha al partido". Los asturianos se han colocado en quinta posición tras lograr tres triunfos consecutivos ante Zaragoza, Éibar y Castellón.

El preparador del Elche ha sido cuestionado por los pocos puntos que lleva su equipo tras las primeras nueve jornadas. El vasco ha asegurado que "el objetivo es que a los jugadores les afecte lo menos posible" y, aunque ha admitido que el número de puntos es bajo, ha resaltado que el conjunto franjiverde ha mejorado en varios aspectos, por ejemplo, "en solidez defensiva".

Por último, preguntado por Rodrigo Mendoza, el preparador del Elche ha señalado que "tiene opciones de ser titular" tras los buenos minutos que cuajó frente al Deportivo de La Coruña.