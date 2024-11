Sarabia advierte del peligro del Tenerife y adelanta que no habrá rotación masiva en el Elche

El Elche se mide este sábado al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en un encuentro clave para confirmar las buenas sensaciones. El equipo ilicitano llega "reforzado" al duelo tras el contundente triunfo ante el Real Oviedo. Los de Pepe Mel son penúltimos, pero los franjiverdes no se fían del mal momento del rival.

Eder Sarabia ha advertido del peligro del Tenerife: "Estamos con las orejas tiesas y concienciados para entrar bien al partido". El técnico del Elche ha adelantado que no habrá una rotación masiva, por lo que no se repetirá el once de Cartagena. "Estamos bien y es lógico mantener el bloque", ha afirmado el preparador vasco.

Bambo Diaby y Elbasan Rashani son baja para el viaje a Tenerife. A Rashani se le espera pronto, ya que está en la recta final de su recuperación. Mourad ya está al 100% y la incógnita es saber si Óscar Plano y Carlos Clerc estarán en la lista de convocados.

A Sarabia se le ha preguntado por el objetivo del Elche antes de cerrar la primera vuelta. El técnico bilbaíno es ambicioso y no descarta finalizar el año "en playoff o ascenso directo", pero se centra en el día a día y prefiere ir "partido a partido". Restan cinco encuentros de Liga (Tenerife, Cádiz, Eldense, Racing de Santander y Castellón).

Por último, Sarabia ha alabado el nivel de Yago de Santiago y Nico Fernández. El entrenador del Elche ha asegurado que son "jugadores desequilibrantes" y ha admitido que quizá para el extremo gallego sea mejor jugar con un sólo delantero.