La salida de Benedetto abre la puerta a la llegada de Lucas Olaza

Con Bragarnik en Elche y con Benedetto camino de Buenos Aires, el Elche tiene vía libre para comenzar a negociar la llegada del lateral izquierdo que quiere para añadir competencia a Johan Mojica. Ese futbolista es el jugador uruguayo Lucas Olaza, del Real Valladolid. El internacional uruguayo ocupa plaza de extracomunitario y requería de un hueco en la plantilla de Francisco para poder integrarse en el conjunto franjiverde.

Olaza no está jugando esta temporada, a las órdenes de Pacheta, en el Real Valladolid. Sí lo hizo la pasada temporada en Primera División, pero tras el descenso no se adaptó a la categoría y siempre mostró su predisposición a dejar la plantilla para seguir en la élite y mantenerse en la órbita de su selección, a la que hace tiempo que no acude.

El lateral uruguayo, que marcó un gol la pasada temporada en el estadio Martínez Valero con la camiseta del Valladolid, apenas lleva un año en su actual equipo. Allí llegó la pasada temporada, en la recta final del mercado de invierno, con una cesión con opción de compra obligada, hubiese o no permanencia, de algo más de dos millones de euros.

El descenso del Real Valladolid trastocó sus planes, después de jugar 14 encuentros con Sergio en la segunda vuelta. Más aún viendo que Pacheta ha apostado por otro compañero en su demarcación. Es un futbolista muy fuerte en defensa, también con vocación ofensiva, y con un excelente golpeo a balón parado para ejecutar las acciones a balón parado.

Con la opción de que Mojica saliese al mercado en verano, gracias a la gran temporada que está realizando en el Elche, Lucas Olaza, de 27 años, podría ser su recambio. Habría que ver en qué términos se mueve la opción de compra, requisito obligado para Bragarnik, y cómo se maneja el cambio de cromos con la inminente marcha de Josema al Real Valladolid, también con una cesión con opción de compra.