Randy Nteka dice que el proyecto del Elche "pasa por seguir en Primera"

Randy Nteka ha realizado este jueves su primer entrenamiento con el Elche. El sábado se estrenará en el estadio Martínez Valero en el primer encuentro de la segunda vuelta frente al Villarreal CF. Lo hará con el dorsal número 18 en su nueva camiseta y con la intención se apurar las opciones matemáticas de permanencia en Primera División.

El delantero franco-congoleño, de 25 años, asegura que la llamada de Pablo Machín fue clave para su incorporación: "Me dijo que contaba conmigo y me convenció el proyecto del Elche, que pasa por pelear para seguir en Primera División; para esto estoy aquí".

Nteka ha estado acompañado en su rueda de prensa de presentación por el presidente Joaquín Buitrago, por su hermano mayor y por su representante. El jugador cedido por el Rayo Vallecano no cuenta con opción de compra, pero eso no quita para que mire más allá de su objetivo individual de seguir acumulando partidos en Primera División: "El vestuario me ha recibido con los brazos abiertos y todos quieren seguir peleando porque en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar".