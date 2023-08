Sebastián Beccacece ha dado un paso al frente ante la situación actual que vive el Elche. Al menos cuatro jugadores de la plantilla han mostrado su predisposición a abandonar la plantilla, entre los que se encuentran Tete Morente, Raúl Guti, Lautaro Blanco y Lucas Boyé. El delantero argentino lleva todo el verano en el mercado, a la espera de una oferta que satisfaga al club. Los otros tres quieren bajarse de la nave franjiverde cuando apenas queda una semana para que se cierre el mercado.

Sebastián Beccacece

Beccacece ha dado una lección ante los medios. Ha asegurado que el sistema actual en mundo del fútbol permite que los futbolistas sean "tentados y bombardeados" para abandonar el equipo con el que iniciaron la pretemporada y la competición, aunque no les ha culpado. "No es que hayan dicho que quieran irse, sino que tienen otras cosas y es normal que las valoren y las tomen en cuenta", ha comentado el técnico argentino.

BKCC ha huido de las excusas y ha asegurado que no quiere "ni excusas ni victimismos": "No me quejo, me agarro a lo que tengo y me reinvento. No me quiero victimizar, sino rebelarme; aunque es posible que de los cuatro delanteros del pasado curso no me quede ninguno".