El PSOE de Elche vuelve a pedir una reunión de la Mesa de Edificant para evaluar los proyectos en la ciudad

María José Martínez, edil del PSOE, se ha dirigido al gobierno formado por PP y Vox demandando una reunión de la Mesa de Edificant con tal de evaluar las actuaciones que se están llevando a cabo o se van a llevar, así como hacer nuevas propuestas. Alega la formación socialista que se les denegó una petición el pasado mes de julio y acusa a la coalición de falta de transparencia.

En este sentido, la concejala traslada la preocupación de su partido ante la negativa de hablar específicamente del plan destinado a las actuaciones referidas a los centros de educación, alegando que este contexto demuestra que el gobierno de PP y Vox "no sólo no quiere dar información, si no que no tienen ni ideas ni nuevas propuestas de futuro".

Así pues, el PSOE demanda a la coalición municipal que se convoque una reunión del plan Edificant para el próximo mes de septiembre con tal de que tenga lugar antes de que comience el nuevo curso escolar. En este sentido María José Martínez ha apelado a que se conozcan los detalles de los proyectos y poder realizar mejoras, así como que ha subrayado que toda la comunidad educativa agradecería un avance en este sentido.