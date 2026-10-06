El PSOE de Elche pregunta al gobierno valenciano por los plazos concretos y la dotación presupuestaria de la ejecución de la Ronda Sur

El grupo parlamentario del PSOE en Les Corts va a interpelar al conseller de Infraestructuras en torno a los plazos concretos y las dotaciones económicas específicas que maneja la Generalitat Valenciana en torno a la ejecución del último tramo de la Ronda Sur.

Los socialistas han tildado de “farsa” el anuncio de la Ronda Sur porque el proyecto “nace sin plazos ni los 36 millones de euros” que supondrá la ejecución del proyecto.

En esos términos se ha expresado este martes Ramón Abad, diputado ilicitano del Grupo Socialista en el Parlamento valenciano, que ha puesto en duda que, como se ha dicho desde el PP, las obras en la Rond Sur puedan comenzar el próximo año. El motivo: porque no hay consignación presupuestaria suficiente y, para el PSOE, es difícil habilitarla en un año en el que hay elecciones municipales y autonómicas.

El diputado autonómico ilicitano Ramón Abad ha señalado que en el presupuesto de la Generalitat de este año hay una consignación de poco más de un millón de euros, que es una cantidad que ha considerado insuficiente para impulsar las obras.

Abad ha criticado que tanto el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ambos del PP, hayan señalado avances en el proyecto a raíz del anuncio de la exposición pública del mismo, pero sin detallar fechas.

“El anuncio es una farsa y para que se produzca esa farsa tienen que haber dos farsantes; de hecho hay dos farsantes con nombre y apellidos”, ha asegurado Ramon Abad que ha añadido que “en primer lugar, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, farsante número uno, que vuelve a reírse de la ciudad de Elche, vuelve a hacer anuncios en la ciudad de Elche, pero sin financiación y, sobre todo, sin plazos concretos de inicio de las obras de un proyecto tan fundamental para la ciudad de Elche como la Ronda Sur”. Para el diputado socialista, “el segundo farsante también tiene nombre y apellidos, que es Pablo Ruz, como alcalde de Elche, que consiente que el PP de la Comunidad Valenciana se vuelva a reír del pueblo de Elche y vuelva a mentir sobre proyectos estratégicos para la ciudad de Elche”.

El diputado autonómico del PSOE de Elche ha calificado esa situación como “venta de humo” y se ha preguntado cuestiones como, si en el presupuesto de la Generalitat que está vigente no hay dinero presupuestado, “de dónde va a sacar la Generalitat el dinero” que se necesita para contratar y poner en marcha las obras del último tramo de la Ronda Sur.