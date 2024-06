El PSOE de Elche insta ampliar hasta los 700.000 euros la partida para ayudas para la rehabilitación de edificios

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes una moción en la que insta al equipo de gobierno, que está formado por el PP y Vox, a poner en marcha este año una nueva convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas; así como a ampliar hasta los 700.000 euros el importe de la partida del presupuesto municipal referida como ‘Subvenciones rehabilitación de edificios de viviendas’; y a modificar las bases reguladoras con el objetivo de, por un lado, se incremente el porcentaje a subvencionar del 15 al 25% las obras de mejora de accesibilidad, y, por otro, que se abone el 100% de las ayudas cuando el órgano competente emita la preceptiva licencia urbanística de obras.

“El señor Ruz -en referencia a Pablo Ruz, alcalde de Elche- debería pisar el acelerador en materia de rehabilitación y accesibilidad de edificios; barrios como El Plá, Altabix o Carrús se están llenado de redes en los balcones de los edificios”, ha afirmado Héctor Díez portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano que ha añadido que “tras un año de gobierno, la única política de rehabilitación de edificios que ha propuesto el alcalde es la de Santa María, que nos parece importante y que nosotros hemos contribuido a su mejora cuando estábamos en el gobierno y apoyamos las acciones que se hagan en su rehabilitación, pero ¿qué hay de las redes que llena nuestros barrios?”.

Desde el PSOE se ha explicado que en el municipio ilicitano hay 4.000 edificios en mal estado y 15.000 que no son accesibles: “En 2017, el PSOE puso en marcha las ayudas de rehabilitación con 300.000 euros; en 2022 las ayudas que se concedieron superaron el medio millón de euros y en 2023, según la resolución provisional que el concejal de Urbanismo no ha hecho público, han sido 119 solicitudes las presentadas, de las que 94 están aprobadas y 21 se han quedado fuera por falta de presupuesto”, ha apuntado Díez que ha concluido que “la vivienda es una de las prioridades para el PSOE porque es un problema en la sociedad, no solo proponiendo paquetes de ayudas al alquiler para rentas medias sino pensando en mejorar la accesibilidad y la conservación de los edificios, algo que no es una prioridad para el alcalde”.