El PSOE de Elche dice que la bajada de impuestos de PP y Vox va a “pasar desapercibida”

El PSOE de Elche ha valorado este viernes el anuncio realizado por el equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, de la rebaja el próximo año del IBI en un 1% y del IAE, ICIO e impuesto de vehículos en el 1,5%.

Los socialistas han lamentado que esa bajada de impuestos “va a pasar desapercibida” para los ciudadanos y los comercios en general, mientras que va a suponer una merma para el capítulo de ingresos municipales de en torno a los “dos millones de euros”, lo que provocará “recortes en servicios públicos”.

En esos términos se ha expresado Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, que en el pasado mandato fue responsable del área municipal de Hacienda.

Maciá ha explicado que la rebaja del 1% en el recibido del IBI anunciada por PP y Vox para el próximo año va a suponer en un recibo medio del recibo de la contribución de 3,2 euros al año, apenas 26 céntimos de euros al mes. Ha añadido que la rebaja del 1,5% en el impuesto de vehículos conllevará en el recibo medio de ese tributo en la ciudad unos 96 céntimos de euros al año. Asimismo, Patricia Maciá ha destacado que la rebaja del IAE, que pagan sólo las empresas que facturan un millón de euros o más, no tendrá repercusión alguna en el grueso del tejido empresarial y comercial del municipio.

Fondos Edusi

El equipo de gobierno ha achacado a la pérdida de fondos Edusi por no haberse ejecutado los proyectos subvencionados el hecho de que la rebaja fiscal impulsada no pueda ser mayor, pero Patricia Maciá ha rebatido ese argumento, acusando incluso al gobierno local y al alcalde Pablo Ruz de “mentir”. El motivo: que las actuaciones de los fondos Edusi, el 50% del presupuesto al que tiene que hacer frente el ayuntamiento, se financian con cargo al préstamo bancaria contemplado en el presupuesto municipal de este año por lo que no impide que los impuestos puedan experimentar una mayor rebaja.