El PSOE de Elche acusa al alcalde de la ciudad y al PP de tener “nulo interés” por el nuevo Palacio de Congresos

El PSOE de Elche ha acusado este jueves al PP de tener un “nulo interés” por la ciudad ilicitana al no impulsar, por ejemplo, con la misma agilidad la construcción de los nuevos palacios de congresos comprometidos con Elche y Alicante.

Los socialistas han denunciado que la tramitación del que se construirá en la capital de la provincia está más avanzada y camina a un mayor ritmo que el que se edificará en Elche.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche ha recordado que se adquirió el compromiso de que en septiembre se impulsaría un concurso internacional de ideas para el diseño del nuevo Palacio de Congresos de Elche, pero, ha incidido, de momento no se sabe nada de ellos.

En contraposición a esa situación del proyecto relativo a Elche, el portavoz municipal de los socialistas ilicitanos ha apuntado que el relativo a Alicante está camino de la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obras por 8’2 millones de euros.

Dice Héctor Díez que “sí hay interés” por parte del PP y de la Diputación de Alicante por el proyecto de Alicante “pero para Elche no existe”.

Además, el portavoz del PSOE ha lamentado que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, “no alce la voz exigiendo al presidente de la Diputación”, que también es del PP, “celeridad, compromiso firme y real, y sobre todo, dinero, gestión e interés” en torno a la construcción del segundo Palacio de Congresos de Elche.

Díez ha recordado al alcalde que, cuando era líder de la oposición, criticaba al entonces alcalde Carlos González “de no reivindicar lo que Elche necesitaba aludiendo a un interés partidista”.

“¿Qué está haciendo el señor Ruz ahora? No reclamar el mismo trato que se le da a Alicante, no reclamar a Mazón la deuda de los 43 millones que antaño tanto nos pedía, no reclamar al señor Mazón que no nos quite la inversión y se la lleve a Valencia, no reclamar los 195 millones prometidos para el tranvía, no pedir el proyecto museístico prometido para las clarisas y un largo etcétera”, ha concluido el portavoz del PSOE.