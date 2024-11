PSOE y Compromís piden al gobierno local de Elche que aclare las autorizaciones para limpiar los barrancos

PSOE y Compromís per Elx han reclamado este martes al gobierno local en el Ayuntamiento de Elche que aclare, haciendo públicas todas las comunicaciones que el consistorio ha tenido con las conferencias hidrográficas de las que dependen los barrancos que hay en el municipio, que son las del Júcar y del Segura.

Las dos formaciones políticas de la oposición municipal han pedido transparencia en torno a ese asunto y, tras trascender que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió en enero autorización para que el Ayuntamiento ilicitano limpie los barrancos de su propiedad, el portavoz del Grupo Socialista Héctor Díez ha acusado el ejecutivo local de estar interesado “por los likes de sus videos” que por hacerlas “como debe”.

“Al grupo municipal del PSOE le preocupa la verdad y para acreditarla, hay que enseñar papeles”, ha dicho Díez que ha exhibido la confirmación de la CHJ de la autorización al Ayuntamiento de Elche para proceder a la limpieza de los barrancos: “Lo que ha quedado demostrado es que el alcalde no tiene credibilidad y no sé qué es peor, que se haga vídeos mintiendo o que no sepa que disponía de autorización”, ha destacado el portavoz socialista.

En la autorización de la CHJ consta que el Ayuntamiento de Elche tiene autorización para realizar labores de desbroce, poda, retirada de árboles muertos, eliminación del exceso de vegetación oclusiva del cauce, eliminando los elementos obstructivos, así como la retirada de vertidos de residuos sólidos hasta 2026.

“En la comisión de Urbanismo hemos pedido al gobierno municipal que haga públicas las comunicaciones de entrada y salida con las confederaciones desde que tomaron posesión hasta ahora, fundamentalmente para esclarecer qué está pasando aquí, qué criterio técnico se ha tenido en cuenta para limpiar los barrancos”.

Adaptación del municipio al cambio climático

Desde Compromís per Elx se ha realizado la misma, al tiempo que su portavoz Esther Díez ha considerado necesario que PP y Vox aclaren “qué tipo de solicitudes se han requerido a las confederaciones hidrológicas para la limpieza de barrancos y cuál ha sido la respuesta de estos organismos”.

Además, Díez ha señalado que “queremos recordar a Pablo Ruz -alcalde de Elche- que la adaptación del municipio a la emergencia climática requiere muchas más actuaciones que limpiar barrancos y, para empezar, lo que tiene que hacer este alcalde es reconocer que hay un cambio climático en lugar de posicionarse como un negacionista”.

“Desde Compromís queremos que haya una actualización del Plan General de Ordenación Urbana, que se asegure una renaturalización del municipio y que se lleve a cabo la actuación de laminación de aguas en la desembocadura del Vinalopó, un proyecto iniciado por el Govern del Botànic en la anterior legislatura y sobre esto Pablo Ruz ni se ha pronunciado”, ha concluido la portavoz de Compromís per Elx.