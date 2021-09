PSOE y Compromís per Elx aprueban en solitario la mayoría de impuestos, tasas y precios públicos de 2022

PSOE y Compromís per Elx han aprobado este lunes en solitario la mayoría de impuestos, tasas y precios públicos que estarán vigentes en la ciudad el próximo año 2022. La oposición, formada por PP, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros, han votado en contra de la mayoría de tasas, precios públicos e impuestos planteados por el equipo de gobierno, de modo que sólo han salido adelante por unanimidad la eliminación en los primeros seis meses del año de la tasa de instalación de mesas y sillas y las que se abonan por la instalación de puestos en los mercadillos.

El resto de tasas, impuestos y precios públicos para 2022 quedarán congelados, actualizándose únicamente al IPC.

PSOE y Compromís han destacado que la ordenanza de impuestos, tasas y precios públicos aprobada supone que la presión fiscal no se va a incrementar.

El PP había reclamado una rebaja generalizada del 10% en todos los impuestos, tasas municipales y precios públicos pero ese planteamiento había sido rechazado, incluso previamente a la celebración del pleno esta mañana.

II Plan de Igualdad 2021-2024

El pleno municipal también ha aprobado, con los votos favorables de PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros el II Plan de Igualdad para la Ciudadanía del municipio de Elche 2021-2024.

Los dos concejales de VOX se han abstenido.