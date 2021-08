La Policía Nacional de Elche desarticula una banda que actuaba con extrema violencia tras agredir por error a una mujer cuando buscaba a otra persona

La Policía Nacional de Elche ha desarticulado un grupo especializado en delitos de carácter violento y de extrema gravedad, arrestando a seis personas en la ciudad ilicitana y Valencia a raíz que actuarán en una vivienda de la ciudad a la que accedieron presuntamente buscando a una persona por un ajuste de cuentas y al no encontraron, porque ya no vivía allí, no dudaron en agredir a la mujer inquilina actual del piso.

Los detenidos, cinco hombres y una mujer, tienen edades comprendidas entre los 27 y 67 años y son de nacionalidad colombiana. Tras ser puesto a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para todos.

La víctima de la agresión precisó acudir al Hospital General Universitario de Elche para ser atendido de las lesiones que sufrió, sobre todo en la cara, y fue amenazada para que no interpusiera denuncia de lo ocurrido.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Unidad de Delincuencia y Especializada de delitos Violentos (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche se hizo cargo de la investigación que ahora ha concluido con la identificación y detención de los seis integrantes del grupo criminal.

Rápidamente, los agentes enfocaron la investigación sobre un entramado criminal derivado por tema de asuntos de tráfico de drogas, ya que lo ocurrido se ajustaba a un posible robo de drogas o ajuste de cuentas por deudas.

En los registros domiciliarios que se han efectuado en el transcurso de la investigación, se han intervenido distintas sustancias de corte de cocaína, así como 11 gramos de esa sustancia estupefaciente, utensilios para el corte, cocinado y prensado de la droga, también fue localizada una pistola simulada, la cual presentaba una apariencia semejante a las de fuego real.