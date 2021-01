"La Policía de Elche me saludó cuando vio aparcar de madrugada a un calvo, vestido de amarillo y lleno de barro"

El mundo del fútbol ha encontrado a un nuevo ídolo. Un referente modesto, un héroe sin capa. El hombre del que todo el mundo habla se llama José Juan Figueiras. A sus 41 años, es el portero al que ya quiere toda España. Tanto que de apenas mil seguidores ha pasado a casi 40.000 en apenas 24 horas. El muro contra el que se topó el Real Madrid de Zidane, del que nadie se olvidará en mucho tiempo. Lleva 22 años parando y ahora le ha llegado el precio de la fama: "No esperaba este acoso mediático, pero solo queda llevarlo bien y disfrutarlo porque es lo bonito del fútbol".

Entrado ya en el jueves llegó a casa a la una y media de la madrugada, vestido de amarillo y de barro hasta las cejas, abrigado con el chaquetón del Alcoyano. Las medidas anticovid no le permitieron ducharse en el vestuario de El Collao. No le hizo falta salvoconducto para evitar ser sancionado, ahora todo el mundo sabe quién es José Juan: "La Policía de Elche me saludó cuando vio aparcar a la una y media de la madrugada a un calvo, vestido de amarillo y lleno de barro". Y que así sea por mucho tiempo.

Esta semana, el veterano José Juan sube con Ascensores Serki.