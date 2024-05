La plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó de Elche reclama con una manifestación que Sanidad asuma su gestión

La plataforma por la reversión a la gestión pública directa del Hospital Universitario del Vinalopó llevó a cabo este pasado sábado en Elche una manifestación que reunió a centenares de vecinos de los municipios que están adscritos sanitariamente al centro y el departamento de salud Elx-Crevillent que encabeza. De este forma, en la movilización participaron ciudadanos y ciudadanas de la ciudad ilicitana, de Crevillent, Aspe, Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves.

La manifestación partió de la plaza de las Chimeneas y discurriendo por la avenida de la Libertad se dirigió al Hospital del Vinalopó en cuyos exteriores los participantes en la movilización formaron una cadena humana por el perímetro del edificio.

Según fuentes de la plataforma convocante de la manifestación, participaron en la misma “un millar” de personas, si bien la Policía Local de Elche cifran las personas movilizadas a la mitad.

Manifestación de la plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó de Elche. | Onda Cero Elche

"Tenemos los peores ratios de pacientes por médico de toda la Comunitat Valenciana; a cada médico de Primaria le corresponde un 21,5% de pacientes más que al resto de departamentos de gestión pública de la Comunitat, con cuotas de entre 1700 y 1800 pacientes por médico”, ha denunciado Eva Irles, integrante de la plataforma por la reversión de la gestión del Hospital del Vinalopó que ha añadido que “en el caso de Pediatría, la diferencia es del 36% y estas elevadas cuotas ponen en peligro la calidad asistencial". Ante ello, “queremos cuidar a las personas que nos cuidan", ha señalado Irles, que del mismo modo ha incidido en que "estamos sufriendo una fuga de profesionales constante y una gran rotación del personal” como consecuencia de “la presión, la sobrecarga de trabajo y que las condiciones laborales son más precarias”.

Irles también ha apuntado que “según los sindicatos, en sólo dos años, un tercio de la plantilla de facultativos ha cambiado, perjudicando la continuidad asistencial de nuestra atención médica; las trabajadoras y los trabajadores tienen salarios entre un 8 y un 10% más bajos que en los departamentos cien por cien públicos, en algunos casos llegan a cobrar más de 400 euros menos en el mismo puesto de trabajo, especialmente en el caso de personal no facultativo, tanto sanitario como no sanitario”.

Eficiencia discutida

Desde su inauguración en junio del año 2010, el Hospital del Vinalopó está gestionado por concesión administrativa por el grupo Ribera Salud. El contrato que rige esa concesión expira el próximo año y con la protesta de este sábado se exige que no se prorrogue y que el área de salud pase a estar gestionado de forma directa por la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, la Generalitat Valenciana tiene la intención de extender el contrato porque, como ha reiterado en los últimos meses, se considera que la gestión del departamento sanitario está siendo eficiente y positiva.

El último en expresarse en ese sentido ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), que este pasado viernes incidía en ese aspecto de la incidencia y llegaba a señalar que “el Hospital del Vinalopó está en el top3 de los hospitales valencianos”.

No obstante desde la plataforma por la reversión de la gestión del centro se denuncia que el gobierno valenciano no ha exhibido ningún informe o auditoría que fundamente esas afirmaciones: "La eficiencia indudablemente no se está cumpliendo, no existen informes que lo avalan y estoy de acuerdo con Mazón en que no es una cuestión de ideología porque la plataforma no se ha definido ideológicamente pero, evidentemente, las decisiones del Gobierno valenciano responden a la ideología de favorecer siempre a los más poderosos, los intereses económicos y no defender el derecho a la sanidad pública de la ciudadanía", ha concluido Agripa Hervás, miembro del movimiento ciudadano.

Más de 10.000 firmas

La plataforma por la reversión de la gestión del Hospital del Vinalopó ha recabado más de 10.000 firmas de adhesión a su petición que en los próximos días van a ser entregados tanto al Síndic de Gregues como a la Conselleria de Sanidad.