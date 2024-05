Carlos Mazón sobre el Hospital del Vinalopó de Elche: “Lo importante no es el tipo de gestión, es que sea eficiente"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), se ha referido este viernes a las críticas en torno a la concesión administrativa de la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche y, como está reiterando el gobierno valenciano ha defendido una administración positiva del mismo.

La gestión del hospital que encabeza el departamento sanitario Elx-Crevillent está en manos del grupo sanitario Ribera Salud desde la creación del mismo merced a una concesión administrativa que expira en 2025. En este sentido, desde el Consell se tiene la clara intención de prorrogar esa gestión indirecta más allá del próximo año: "El modelo no es (gestión) directa o indirecta.; el modelo no es colaboración público-privada sí o colaboración público-privada no; mi modelo nunca ha sido ese, mi modelo ha sido siempre la eficiencia”, ha señalado Carlos Mazón que ha añadido que “todo el que puede y venga a ayudar a mejorar, a eliminar grasa y a eliminar tiempo de listas de espera, va a ser bienvenido".

El presidente de la Generalitat ha abogado por “aparcar la ideología" y "ponernos en marcha de la eficiencia, de la asistencia, del servicio, de la prestación con todos aquellos recursos que puedan ayudar en la administración".

Mazón ha concretado que el Hospital del Vinalopó de Elche “está haciendo muy buenos números” y "siempre está en el top3 de los hospitales de la Comunitat Valenciana". Por tanto, ha concluido, "está manteniendo unos buenos niveles".