Paula Arcos, Lara González, Jenni Gutiérrez y Lysa Tchaptchet en la lista de Prades para el Europeo

Las Guerreras han disfrutado este lunes de una merecida despedida en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) antes de viajar al Campeonato de Europa de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro 2022. La selección española, que ha realizado toda la preparación para la cita continental en la provincia alicantina, ha sido recibida por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, junto al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, para insuflarles todo su apoyo de cara a este gran reto que comienza el próximo sábado en Podgorica.

La marca Costa Blanca figura en las camisetas de las selecciones españolas de balonmano y cabe recordar la estancia de la selección española en Torrevieja tanto esta pasada semana como, sobre todo, el pasado mes de diciembre, con motivo de la disputa allí del Campeonato del Mundo de balonmano femenino de 2021.

La expedición española, tras alzarse con el título en el Torneo Internacional de España 2022 este pasado fin de semana, llega a este Campeonato de Europa con muy buenas sensaciones. Un refuerzo de moral para jugadoras y cuerpo técnico que, sin duda, se ha redoblado con el cariño y la cercanía mostradas en este acto de presentación del equipo, que luchará por dejar alto el pabellón del balonmano femenino español en tierras balcánicas en noviembre.

Durante el acto, cada uno de los miembros de la selección española han sido presentados en este escenario que destila esa 'épica' tan característica de las Guerreras, que les ha acompañado en los éxitos que han cosechado en los últimos tiempos a nivel internacional. Además, se ha podido disfrutar del making-of del Spot que protagonizan las Guerreras de cara al Campeonato de Europa; e incluso las personas que han asistido al MARQ han podido disfrutar de un adelanto de este siempre atractivo y esperado vídeo promocional que acompañará a la selección española durante la cita continental.

El petrelense José Ignacio Prades, seleccionador español, asegura que "las sensaciones son positivas, se ha ido ido de menos a más, cogiendo muy buenas sensaciones en el torneo de Rumanía hace un mes, a pesar de que no se refrendaran con resultados, pero las sensaciones han ido mejorando ahora sí con resultados; vamos a llegar con ilusión y las mejores garantías, con ganas de hacer un gran torneo". ¿Qué valores distinguen a este equipo? El preparador español no duda: "La unión del grupo, un valor a explotar, es fundamental para llegar lo más lejos posible; es una gran oportunidad para estar en París 2024 y vamos a intentar no dejarla pasar, a pesar de que sabemos que el Campeonato de Europa es una de las competiciones más difíciles".

La capitana de las Guerreras, la veterana Silvia Navarro, subraya las palabras del técnico español: "Las sensaciones son buenas, el trabajo está prácticamente hecho a falta de pulir detalles, vamos a darlo todo, entrega no nos va a faltar, fuerzas tampoco... solamente falta que nos acompañen los resultados".

Y para culminar el acto, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Balonmano de manos de su presidente, Francisco Blázquez, tuvo unas palabras para el dirigente federativo: "gracias por el gesto, todo un orgullo, una medalla que va cerquita del corazón y que va a lucir en la solapa de la sociedad alicantina".