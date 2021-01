Pablo Ruz solicita al gobierno municipal la creación de una partida presupuestaria para ayudar al sector de La Palma Blanca.

Ruz ha declarado que “tras el anuncio de que la Semana Santa se ha suspendido, el Ayuntamiento, como administración más próxima al ciudadano, tiene que ponerse a trabajar para dar respuesta a los sectores afectados, afirmando que "en Elche, si hay un sector que se va ver gravemente afectado por esta decisión es el sector de la Palma Blanca, sector que hace posible que Elche se convierta en una referencia internacional el Domingo de Ramos cuando miles de ilicitanos inundan las calles de Elche con palmas”

El portavoz popular ha declarado que ahora se está a tiempo de salvar este oficio apostillando que “no queremos que se repita el despropósito del año pasado, no queremos que la decena de familias que se dedican a la producción, artesanía y distribución de esta seña de identidad tan nuestra, pasen por la angustia de no saber si el Ayuntamiento les va ayudar a sobrevivir, tenemos que recordar que la subsistencia de estas familias depende única y exclusivamente de la venta de palma que realizan para el Domingo de Ramos por ello, no podemos dejarlos de lado”.

Hace un mes el grupo municipal popular presentó 92 enmiendas al presupuesto. Según Ruz "enmiendas que daban respuesta a las necesidades y problemas a los que nos enfrentaríamos en este año 2021, y entre esas 92, una era la creación de una partida para el sector de la palma blanca, pero el sectarismo de la izquierda ilicitana las rechazó”.