Otorgan la Cruz de Isabel La Católica a la misionera Sor Regina Casado, contraparte en Senegal de Toubabs Team de Elche

La misionera española Sor Regina Casado, contraparte en Senegal de la ONGD Toubabs Team de Elche, ha sido reconocida por España con la Cruz de Isabel La Católica por su labor humanitaria durante más de cincuenta años, centrando su trabajo en la formación de jóvenes, apoyo a los más desfavorecidos y promoción de la mujer.

La alta distinción ha sido entrega a la misionera española esta semana en un acto que ha tenido lugar en la Embajada española en Senegal fue el escenario este miércoles del acto oficial de entrega de la Cruz de Isabel La Católica en un acto que contó con la presencia del equipo consular, de las máximas autoridades civiles y militares de la delegación diplomática española y de representantes de todos los colectivos locales con los que Sor Regina trabaja en el barrio de Sam Sam 3, que es uno de los más desfavorecidos del municipio de Sicap Mbao.

La misionera Sor Regina Casado durante el acto en el que ha sido condecorada con la Cruz de Isabel Católica. | Onda Cero Elche

Nacida en El Bierzo y religiosa de la Congregación del Niño Jesús Nicolás Barré, Sor Regina llegó a ese barrio de los suburbios de Dakar hace más de dos décadas y desde entonces ha conseguido crear un Centro de Formación y Promoción de la mujer por el que han pasado cientos de jóvenes que actualmente están plenamente integradas en el mercado laboral, así como un Dispensario de Salud, en el que un equipo de enfermería y matrona atienden a los vecinos de Sam Sam y alrededores.

La embajadora de España en Senegal, Olga Cabarga, repasó durante el acto esos méritos y recalcó que “tal como reza el documento firmado por su Majestad Felipe VI, su labor en pro de los demás y su entrega representan fielmente el espíritu español de solidaridad y concordia”.

Por su parte, Sor Regina señaló que “cuando llegué a Sam Sam encontré un barrio donde no había nada y comprendí que la formación y la atención sanitaria tenían que ser una prioridad”. “Siempre he trabajado codo con codo con los vecinos y las autoridades locales y por eso esta condecoración no la recibo solo yo sino que es de toda esta comunidad, que sigue luchando por un futuro en el que todos los niños y jóvenes puedan desarrollarse para ser independientes y abrirse camino, y en el que todos podamos tener una vida digna”, ha concluido la misionera española.