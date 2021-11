La oposición municipal de Elche pide que Héctor Díez aclare la responsabilidad del área de Contratación en las exhumaciones del Cementerio Viejo

LEER MÁS El Ayuntamiento de Elche ejecuta sin contrato la primera fase de la exhumación de la fosa común de la Guerra Civil del Cementerio Viejo

Los grupos municipales del PP, Vox y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros han realizado este viernes una petición conjunta para solicitar la comparecencia de Héctor Díez a fin de que, en calidad de concejal de Contratación Pública, aclare la responsabilidad que ese departamento ha podido tener en el hecho de que las exhumaciones de la fosa común del Cementerio Viejo se hayan ejecutado en toda su primera fase sin el contrato de los trabajos adjudicados firmado.

Pablo Ruz, portavoz del PP, ha explicado que “solicitamos la comparecencia después de que la concejal Marga Antón, culpabilizara, tanto a los técnicos como al señor Díez, de la falta de contrato para realizar las exhumaciones, en un ejercicio sin precedentes de cobardía política en la que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad”. “Hasta hoy, sólo hemos tenido una cronología de los hechos realizada por Marga Antón que ha faltado, como de costumbre, a la verdad, puesto que desde el principio fue conocedora de que las obras se estaban realizando sin contrato y no hizo absolutamente nada”, ha añadido el portavoz del Grupo Popular que ha concluido que “exigimos a Carlos González -alcalde de Elche- que tanto él como su concejala asuman las responsabilidades políticas de este hecho y dimita de manera inmediata puesto que no puede seguir manchando el buen nombre de la concejalía de Cultura y de sus funcionarios”.

Desde el grupo municipal de Vox, la portavoz Aurora Rodil, ha incidido en que “la solicitud de comparecencia viene por el hecho de que en la Junta de Portavoces convocada para que la concejal Marga Antón ofreciera explicaciones acusó hasta en dos ocasiones a su compañero Héctor Díez y a la concejalía de Contratación como responsables de la no firma y errores graves que se cometieron en ese procedimiento realizado sin contrato”. Además, Rodil ha considerado que “este asunto no es algo menor; queremos que se dilucide la verdad y que se asuman las responsabilidades políticas que no puede ser otra que la renuncia del responsable”.

Eva María Crisol, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ha defendido que “la comparecencia de Héctor Díez tiene que servir para que ofrezca las explicaciones oportunas sobre las exhumaciones realizadas sin contrato en el Cementerio Viejo” porque “entendemos que es necesario que ofrezca explicaciones de lo ocurrido realmente”.

Por último, Eduardo García-Ontiveros ha reiterado que la solicitud de comparecencia del concejal de Contratación es consecuencia de la alusión de la edil de Cultura a la gestión de su compañero Héctor Díez en la gestión del proyecto de exhumación de la fosa común.