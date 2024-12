El mes de noviembre deja ocupaciones medias del 77 % en los hoteles de Elche

Los hoteles de Elche han dejado atrás un mes de noviembre que se ha saldado con una ocupación media de los establecimientos del 77 %, lo que representa una décima más que en el penúltimo mes del pasado año.

Según se ha destacado desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete), las mejores ocupaciones en los hoteles del municipio ilicitano han coincidido con eventos profesionales, deportivos y culturales. Entre ellos han destacado el Congreso Internacional The Brain and The Chip 2024, celebrado en la UMH, el Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers y el Congreso Internacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y Adolescentes.

Desde Aete, se prevé que no presente diferencias significativas respecto a las de diciembre de 2023, lo que supone que las cifras de ocupación hotelera firmarán resultados modestos.

Por otro lado, el precio medio por habitación en el mes de noviembre ha rondado los 63 euros, que es prácticamente lo mismo que los registrado en el penúltimo mes del pasado año.